Президент Чехии на встрече с Зеленским пообещал "замолвить слово" за вступление Украины в ЕС

Петр Павел и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 28 апреля 2023 года. Фото: twitter.com/prezidentpavel

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с Президентом Чехии Петром Павелом. Украинский лидер поблагодарил своего чешского коллегу за поддержку Украины с первого дня войны.

Об этом сообщается в Instagram Владимира Зеленского.

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Подробности переговоров

"Приветствую в Украине Президента Чехии Петра Павела. Спасибо за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения", — сказал Зеленский.

Петр Павел во время встречи с Владимиром Зеленским заверил, что будет настаивать на начале переговоров по вступлению Украины в ЕС еще в этом году.

"Для нас членство Украины в ЕС и НАТО — вопрос не "если", а "когда". Я заверил Президента Зеленского, что Чехия будет голосом, который будет напоминать всем и везде, что Украина заслуживает быть полноправным членом семьи демократических стран. Я буду настаивать на поэтому, чтобы переговоры с ЕС о вступлении начались до конца года", — написал Президент Чехии в своем Twitter.

Členство UA в ЕС и НАТО для нас не является вопросом, а когда. @ZelenskyyUa som ujistil, что CZ будет hlasом, который приpomína, что UA si zaslúži быть plnohodnotным členом rodiny demokratickых zemí со всем всём.



Буду prosazovat, чтобы prístupové rozhovory s EU начали в конце года. pic.twitter.com/Jcz72C07B9 Опубликовано в Petr Pavel (@prezidentpavel) 28 апреля 2023

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Украину прибыли с необъявленным заранее визитом президенты Чехии Петр Павел и Словакии Зузана Чапутова. Лидеры двух славянских стран Евросоюза посетили Бородянку и Бучу.

К слову, недавно Президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что его страна уже предоставила Украине всю возможную помощь в области снабжения оружием и пока не имеет многих вариантов для дальнейшей поддержки.