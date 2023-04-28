Президент Чехії на зустрічі з Зеленським пообіцяв "замовити слово" за вступ України в ЄС

Петр Павел та Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві, 28 квітня 2023 року. Фото: twitter.com/prezidentpavel

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Президентом Чехії Петром Павелом. Український лідер подякував своєму чеському колезі за підтримку України з першого дня війни.

Про це повідомляється в Instagram Володимира Зеленського.

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Подробиці переговорів

"Вітаю в Україні Президента Чехії Петра Павела. Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення", — сказав Зеленський.

Петр Павел під час зустрічі із Володимиром Зеленським запевнив, що наполягатиме на початку переговорів про вступ України в ЄС ще цього року.

"Для нас членство України в ЄС і НАТО — питання не "якщо", а "коли". Я запевнив Президента Зеленського, що Чехія буде голосом, який нагадуватиме усім і скрізь, що Україна заслуговує бути повноправним членом родини демократичних країн. Я наполягатиму на тому, щоби переговори з ЄС про вступ розпочалися до кінця року", — написав Президент Чехії у своєму Twitter.

Členství UA v EU a NATO pro nás není otázkou jestli, ale kdy. @ZelenskyyUa jsem ujistil, že CZ bude hlasem, který připomíná, že UA si zaslouží být plnohodnotným členem rodiny demokratických zemí se vším všudy.



Budu prosazovat, aby přístupové rozhovory s EU začaly do konce roku. pic.twitter.com/Jcz72C07B9 — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, до України прибули з неоголошеним заздалегідь візитом президенти Чехії Петр Павел та Словаччини Зузана Чапутова. Лідери двох слов’янських країн Євросоюзу відвідали Бородянку і Бучу.

До слова, нещодавно Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що його країна вже надала Україні всю можливу допомогу в галузі постачання зброї й наразі не має багатьох варіантів для подальшої підтримки.