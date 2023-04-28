Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Президент Чехії на зустрічі з Зеленським пообіцяв "замовити слово" за вступ України в ЄС arrow

Президент Чехії на зустрічі з Зеленським пообіцяв "замовити слово" за вступ України в ЄС

28 квітня 2023 17:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Президент Чехії на зустрічі з Зеленським пообіцяв "замовити слово" за вступ України в ЄС
Петр Павел та Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві, 28 квітня 2023 року. Фото: twitter.com/prezidentpavel
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Президентом Чехії Петром Павелом. Український лідер подякував своєму чеському колезі за підтримку України з першого дня війни.

Про це повідомляється в Instagram Володимира Зеленського

Читайте також:

Подробиці переговорів 

"Вітаю в Україні Президента Чехії Петра Павела. Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення", — сказав Зеленський.

Петр Павел під час зустрічі із Володимиром Зеленським запевнив, що наполягатиме на початку переговорів про вступ України в ЄС ще цього року.

"Для нас членство України в ЄС і НАТО — питання не "якщо", а "коли". Я запевнив Президента Зеленського, що Чехія буде голосом, який нагадуватиме усім і скрізь, що Україна заслуговує бути повноправним членом родини демократичних країн. Я наполягатиму на тому, щоби переговори з ЄС про вступ розпочалися до кінця року", — написав Президент Чехії у своєму Twitter

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, до України прибули з неоголошеним заздалегідь візитом президенти Чехії Петр Павел та Словаччини Зузана Чапутова. Лідери двох слов’янських країн Євросоюзу відвідали Бородянку і Бучу.

До слова, нещодавно Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що його країна вже надала Україні всю можливу допомогу в галузі постачання зброї й наразі не має багатьох варіантів для подальшої підтримки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB