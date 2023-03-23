Президент Чехії Петро Павел

Президент Чеської Республіки Петро Павел заявив, що його країна вже надала Україні всю можливу допомогу в галузі постачання зброї й наразі не має багатьох варіантів для подальшої підтримки.

Про це він повідомив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Військова допомога для України

Павел зазначив, що ще існують можливості для постачання України протиповітряної оборони та боєприпасів, для яких у Чехії є виробничі потужності. Однак, брак робочої сили може створити проблеми, і Павел запропонував розглянути варіант залучення робітників з України.

Президент Чехії підтримав рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2 і заявив, що ця дія відкрила двері для інших країн. Він також зазначив, що для успішного наступу української армії потрібні танки, бронемашини, артилерія, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Павел висловив сподівання, що надання винищувачів МіГ-29, які передадуть Україні з Польщі та Словаччини, також допоможе у боротьбі з російською агресією.

Чеський президент наголосив, що у довгостроковій перспективі надання західних літаків було б логічним кроком. Він закликав інші країни Заходу продовжувати надавати підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії та допомагати їй з постачанням необхідної зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що деякі українці, які знайшли порятунок від війни в Чехії, можуть втратити тимчасовий захист у цій країні, якщо не встигнуть її продовжити. Це потрібно зробити до 31 березня 2023 року.

Для продовження легального перебування у Чехії необхідно пройти онлайн-реєстрацію, зарезервувавши дату особистого візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ.