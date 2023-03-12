Зеленський обговорив з президентом Чехії рух України до Євросоюзу

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Вони обговорили рух України до Європейського Союзу.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави привітав Петра Павела з офіційним вступом на посаду. Зеленський проінформував президента Чехії про ситуацію на фронті та безпекові потреби України.

"Домовились і надалі активно взаємодіяти. Підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією!", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із росією. За його словами, відповідний указ уже оприлюднений.

Також ми писали, що поки життя мільйонів українців під загрозою Сили оборони будуть продовжувати битву з агресором. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві.

Додамо, Володимир Зеленський відповів на петицію щодо перейменування росії на "московію". Глава держави нагадав, що такі речі є компетенцією уряду, і попросив прем’єр-міністра опрацювати це питання.