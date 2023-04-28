До України прибули президенти двох країн Євросоюзу: деталі

Зузана Чапутова і Петр Павел у Бородянці. Фото: TASR

До України прибули з неоголошеним заздалегідь візитом президенти Чехії Петр Павел та Словаччини Зузана Чапутова. Лідери двох слов’янських країн Євросоюзу відвідали Бородянку і Бучу, а також планують зустрітися із Володимиром Зеленським.

Про це повідомили видання dennikn.sk та Twitter-сторінка Павела.

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Візит під час ракетного удару

До України прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Вони приїхали до Києва звичним для іноземних політиків шляхом — поїздом із Перемишля.

Павел і Чапутова їдуть до Києва

Фото: TASR

Таким чином, Павел і Чапутова перебували на території України уже в той момент, коли російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку мирних українських міст.

Куди поїхали лідери Чехії та Словаччини

Президенти двох слов’янських країн після приїзду до Києва відвідали спочатку Бородянку, а потім Бучу — міста Київської області, які постраждали від російської окупації навесні 2022-го року.

Також Павел і Чапутова планують зустрітися із українським колегою Володимиром Зеленським.

Коментарі високих гостей

Петр Павел наголосив, що він разом із Зузаною Чапутовою визнає цінність свободи та справедливості.

"Важко бачити на власні очі, як українці платять за це найдорожчу ціну. Кров і життя власних громадян", — заявив президент Чехії.

Нагадаємо, Петр Павел заявив днями, що Чехія має просувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС.