Премьер Финляндии выступила с объяснениями о возможном предоставлении Украине истребителей

Санна Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала острые дебаты о возможности предоставления Украине истребителей Hornet, возникших в Финляндии после неожиданного заявления Марина в Киеве. Руководитель правительства Финляндии подчеркнула, что "никто не обещал" Украине истребители, однако этот вопрос стоит обдумать.

Заявление Санны Марин цитирует издание Yle.

Позиция премьера Финляндии

По словам Марин, Финляндия должна обсудить возможное размещение в Украине снятых с вооружения Вооруженных сил страны истребителей Hornet.

"Чем мы можем помочь? Это будет решаться в сотрудничестве со всеми, кто отвечает за внешнюю политику и политику безопасности... Финляндия не проводила никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения. Я беру участие в такой международной совместной работе", — сказала она.

В то же время она подчеркнула, что "никто не обещал Украине истребители Hornet". Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы россией, и именно поэтому вопрос предоставления боевой авиации должен обсуждаться сейчас.

"Понятно, что Украине нужно более тяжелое оборудование. И хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и так следующий большой вопрос – истребители и противовоздушная оборона в целом", — пояснила Марин.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский во время двусторонних переговоров с ней поднял вопрос о необходимости получения помощи для противовоздушной обороны.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин 10 марта приехала в Украину.

Санна Марин во время визита вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приняла участие в церемонии прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, а также возложила цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора.

Также 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила передачу старых финских истребителей Hornet для Украины. Однако в Минобороны Финляндии заявили, что эти самолеты еще нужны стране.