Премьер Финляндии выступила с объяснениями о возможном предоставлении Украине истребителей
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала острые дебаты о возможности предоставления Украине истребителей Hornet, возникших в Финляндии после неожиданного заявления Марина в Киеве. Руководитель правительства Финляндии подчеркнула, что "никто не обещал" Украине истребители, однако этот вопрос стоит обдумать.
Заявление Санны Марин цитирует издание Yle.
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Позиция премьера Финляндии
По словам Марин, Финляндия должна обсудить возможное размещение в Украине снятых с вооружения Вооруженных сил страны истребителей Hornet.
"Чем мы можем помочь? Это будет решаться в сотрудничестве со всеми, кто отвечает за внешнюю политику и политику безопасности... Финляндия не проводила никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения. Я беру участие в такой международной совместной работе", — сказала она.
В то же время она подчеркнула, что "никто не обещал Украине истребители Hornet". Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы россией, и именно поэтому вопрос предоставления боевой авиации должен обсуждаться сейчас.
"Понятно, что Украине нужно более тяжелое оборудование. И хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и так следующий большой вопрос – истребители и противовоздушная оборона в целом", — пояснила Марин.
По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский во время двусторонних переговоров с ней поднял вопрос о необходимости получения помощи для противовоздушной обороны.
Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин 10 марта приехала в Украину.
Санна Марин во время визита вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приняла участие в церемонии прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, а также возложила цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора.
Также 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила передачу старых финских истребителей Hornet для Украины. Однако в Минобороны Финляндии заявили, что эти самолеты еще нужны стране.