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Прем'єрка Фінляндії допустила передавання Україні винищувачів, однак у Міноборони проти

10 березня 2023 23:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Санна Марін
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін допустила передавання старих фінських винищувачів Hornet для України. Однак у Міноборони Фінляндії заявили, що ці літаки ще потрібні країні. 

Про це повідомляє Yle.

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Деталі

Санна Марін заявила, що Фінляндія може обговорити питання передавання необхідних Україні винищувачів. За її словами, країна ухвалила рішення про придбання нових винищувачів. 

"Так, я думаю, ми можемо обговорити і Hornet, чи можна буде передати їх Україні, і яка для цього буде потрібна підготовка", — сказала Марін. 

Прем'єрка Фінляндії зазначила, що обговорення питання про авіацію знаходиться на дуже ранній стадії. Для цього потрібна широка міжнародна співпраця.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що Марін не говорила з ним про можливість передавання Україні старих винищувачів. За його словами, він би не підтримав цю пропозицію.

Кайкконен повідомив, що з 2026 року Фінляндія отримуватиме нові літаки F-35, однак найближчим часом старі винищувачі ще знадобляться.

"Ми дуже допомогли Україні оборонною технікою і продовжуватимемо допомагати. Але моя оцінка така, що зараз ми повинні думати про щось інше, крім Hornet", — сказав Кайкконен.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, 10 березня приїхала до України. У Києві вона провела зустрічі з представниками влади України.

Також ми писали, що Санна Марін, яка перебуває сьогодні у Києві з візитом, разом з президентом України Володимиром Зеленським взяла участь у церемонії прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом, а також поклала квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору.

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