Прем'єрка Фінляндії у Києві вшанувала пам’ять загиблих українських захисників
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка перебуває сьогодні у Києві з візитом, разом з Президентом України Володимиром Зеленським взяла участь у церемонії прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом, а також поклала квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору.
Про це повідомляє Офіс президента.
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Церемонія прощання з Дмитром Коцюбайлом відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі.
Володимир Зеленський і Санна Марін поклали квіти до труни Дмитра Коцюбайла та висловили співчуття його родині.
Також Зеленський та Марін поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого собору. Вони ушанували пам’ять захисників хвилиною мовчання.
"Вшанували памʼять захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну. Дуже важливо, що ми із Санною Марін однаково поважаємо героїзм наших воїнів, які своїм життям захищають свободу в нашій державі і в усьому світі", — прокоментував захід Зеленський в своєму Telegram.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сьогодні, 10 березня приїхала до України.