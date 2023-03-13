Прем'єрка Фінляндії виступила з поясненнями щодо можливого надання Україні винищувачів

Санна Марін

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін прокоментувала гострі дебати щодо можливості надання Україні винищувачів Hornet, які виникли у Фінляндії після несподіваної заяви Марін у Києві. Очільниця уряду Фінляндії наголосила, що "ніхто не обіцяв" Україні винищувачі, однак це питання варто обдумати.

Заяву Санни Марін цитує видання Yle.

Позиція прем'єрки Фінляндії

За словами Марін, Фінляндія повинна обговорити можливе розміщення в Україні знятих з озброєння Збройних сил країни винищувачів Hornet.

"Чим ми можемо допомогти? Це буде вирішуватися в співробітництві з усіма, хто відповідає за зовнішню політику і політику безпеки… Фінляндія не проводила жодної політики з цього питання, але я бачу, що у нас є можливість і потенціал для проведення такого обговорення. Я беру участь в такій міжнародній спільній роботі", — сказала вона.

Водночас посадовиця наголосила, що "ніхто не обіцяв Україні винищувачі Hornet". Однак, за її словами, Україні потрібне важче озброєння для боротьби з росією, і саме тому питання надання бойової авіації має обговорюватись зараз.

"Зрозуміло, що Україні потрібне важче обладнання. І добре, що вдалося домовитися з країнами-партнерами про відправку танків, і так, наступне велике питання – винищувачі та протиповітряна оборона загалом", — пояснила Марін.

За її словами, президент України Володимир Зеленський під час двосторонніх переговорів з нею порушив питання необхідності отримання допомоги для протиповітряної оборони.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін 10 березня приїхала до України.

Санна Марін під час візиту разом з президентом України Володимиром Зеленським взяла участь у церемонії прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом, а також поклала квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Також 10 березня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін допустила передавання старих фінських винищувачів Hornet для України. Однак у Міноборони Фінляндії заявили, що ці літаки ще потрібні країні.