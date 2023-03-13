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Прем'єрка Фінляндії виступила з поясненнями щодо можливого надання Україні винищувачів

13 березня 2023 20:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Санна Марін
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін прокоментувала гострі дебати щодо можливості надання Україні винищувачів Hornet, які виникли у Фінляндії після несподіваної заяви Марін у Києві. Очільниця уряду Фінляндії наголосила, що "ніхто не обіцяв" Україні винищувачі, однак це питання варто обдумати. 

Заяву Санни Марін цитує видання Yle

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Позиція прем'єрки Фінляндії

За словами Марін, Фінляндія повинна обговорити можливе розміщення в Україні знятих з озброєння Збройних сил країни винищувачів Hornet.

"Чим ми можемо допомогти? Це буде вирішуватися в співробітництві з усіма, хто відповідає за зовнішню політику і політику безпеки… Фінляндія не проводила жодної політики з цього питання, але я бачу, що у нас є можливість і потенціал для проведення такого обговорення. Я беру участь в такій міжнародній спільній роботі", — сказала вона.

Водночас посадовиця наголосила, що "ніхто не обіцяв Україні винищувачі Hornet". Однак, за її словами, Україні потрібне важче озброєння для боротьби з росією, і саме тому питання надання бойової авіації має обговорюватись зараз. 

"Зрозуміло, що Україні потрібне важче обладнання. І добре, що вдалося домовитися з країнами-партнерами про відправку танків, і так, наступне велике питання – винищувачі та протиповітряна оборона загалом", — пояснила Марін.

За її словами, президент України Володимир Зеленський під час двосторонніх переговорів з нею порушив питання необхідності отримання допомоги для протиповітряної оборони.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін 10 березня приїхала до України.

Санна Марін під час візиту разом з президентом України Володимиром Зеленським взяла участь у церемонії прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом, а також поклала квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Також 10 березня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін допустила передавання старих фінських винищувачів Hornet для України. Однак у Міноборони Фінляндії заявили, що ці літаки ще потрібні країні.

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