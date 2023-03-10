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До Києва прибула прем'єрка Фінляндії

10 березня 2023 13:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Санна Марін вшанувала пам'ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сьогодні, 10 березня приїхала до України. У Києві вона проведе зустрічі з представниками влади України. 

Про це повідомляє TV2.no.

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Що відомо

"Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським", — зазначає видання.

Також уже з'явилися фото, що прем'єр-міністр Фінляндії разом із президентом України покладають квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Зокрема, Володимир Зеленський та Санна Марін разом вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", із яким сьогодні прощаються в столиці.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністер Фінляндії Санна Марін заявила, що вище керівництво рф, зокрема диктатор володимир путін, мають відповісти за воєнні злочини в Україні. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення до відповідальності усіх винних.

Фото: Суспільне

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