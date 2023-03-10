До Києва прибула прем'єрка Фінляндії

Санна Марін вшанувала пам'ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сьогодні, 10 березня приїхала до України. У Києві вона проведе зустрічі з представниками влади України.

Про це повідомляє TV2.no.

Що відомо

"Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським", — зазначає видання.

Також уже з'явилися фото, що прем'єр-міністр Фінляндії разом із президентом України покладають квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Зокрема, Володимир Зеленський та Санна Марін разом вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", із яким сьогодні прощаються в столиці.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністер Фінляндії Санна Марін заявила, що вище керівництво рф, зокрема диктатор володимир путін, мають відповісти за воєнні злочини в Україні. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення до відповідальності усіх винних.

Фото: Суспільне