До Києва прибула прем'єрка Фінляндії
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сьогодні, 10 березня приїхала до України. У Києві вона проведе зустрічі з представниками влади України.
Про це повідомляє TV2.no.
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Що відомо
"Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським", — зазначає видання.
Також уже з'явилися фото, що прем'єр-міністр Фінляндії разом із президентом України покладають квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Зокрема, Володимир Зеленський та Санна Марін разом вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", із яким сьогодні прощаються в столиці.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністер Фінляндії Санна Марін заявила, що вище керівництво рф, зокрема диктатор володимир путін, мають відповісти за воєнні злочини в Україні. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення до відповідальності усіх винних.
Фото: Суспільне