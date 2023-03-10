Премьер Финляндии допустила передачу Украине истребителей, однако в Минобороны против

Санна Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила передачу старых финских истребителей Hornet для Украины. Однако в Минобороны Финляндии заявили, что эти самолеты еще нужны стране.

Об этом сообщает Yle.

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Санна Марин заявила, что Финляндия может обсудить вопрос передачи необходимых Украине истребителей. По ее словам, страна приняла решение о приобретении новых истребителей.

"Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине, и какая для этого потребуется подготовка", — сказала Марин.

Премьер Финляндии отметила, что обсуждение вопроса об авиации находится на очень ранней стадии. Для этого нужно широкое международное сотрудничество.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Марин не говорила с ним о возможности передачи Украине старых истребителей. По его словам, он не поддержал бы это предложение.

Кайкконен сообщил, что с 2026 года Финляндия будет получать новые самолеты F-35, однако в ближайшее время старые истребители еще понадобятся.

"Мы очень помогли Украине оборонной техникой и будем продолжать помогать. Но моя оценка такова, что сейчас мы должны думать о чем-то другом, кроме Hornet", — сказал Кайкконен.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин, 10 марта приехала в Украину. В Киеве она провела встречи с представителями властей Украины.

Также мы писали, что Санна Марин, которая находится сегодня в Киеве с визитом, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приняла участие в церемонии прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, а также возложила цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора.