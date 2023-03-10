​​​​​​​Фінляндія надає Україні гуманітарну допомогу на суму 29 млн євро

Міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі розповів деталі нового пакету допомоги

Фінляндія виділить 29 млн євро для гуманітарної допомоги воюючій Україні. Майже половина цієї суми — 14 млн євро — підуть на підтримку розвитку співпраці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Фінляндії.

Фінська допомога

Фінляндія продовжує допомагати Україні, яка веде війну із російськими агресорами.

Так, фінська влада ухвалила рішення про чергову партію гуманітарної допомоги. Мета цієї допомоги — підтримати цивільне населення воюючої країни.

"У розпал кризи люди повинні отримати їжу, притулок і ліки, а діти повинні ходити до школи. Водночас ми маємо підтримати Україну, щоб вона також могла оговтатися після війни", — заявив міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі.

Деталі пакету допомоги

Загальний обсяг нового гуманітарного пакету від Фінляндії становить 29 млн євро.

15 мільйонів євро будуть витрачені на власне гуманітарну допомогу, ще 14 мільйонів євро — підуть на підтримку розвитку співпраці.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, до Києва прибула прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Вона проведе переговори із Президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, Марін взяла участь у панахиді за загиблим добровольцем Дмитром Коцюбайлом.

Фото: villeskinnari.fi