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Премьер Японии уволил сына из-за частной вечеринки в резиденции

30 мая 2023 09:07
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Премьер Японии уволил сына из-за частной вечеринки в резиденции
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего старшего сына с должности секретаря исполнительной политики. Он устроил вечеринку в официальной резиденции. Это событие вызвало общественное негодование.

Об этом информирует The Guardians.

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Вечеринка в резиденции Японии

В сети появились кадры бывшего секретаря исполнительной политики Шотаро и около 10 его родственников. Они позируют для фото на красной ковровой лестнице резиденции, имитируя групповые снимки новых политиков. Сын чиновника был по центру — это место зарезервировано для премьер-министра.

"Как секретарь по политическим делам премьер-министра, это государственная должность, его действия были несоответствующими, и я решил заменить его, чтобы он взял на себя ответственность. Конечно, ответственность за назначение лежит на мне. В четверг его заменит мой давний личный помощник Такаоши Ямамото", — сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Недовольство общественности

Ранее уже была одна такая ситуация и главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно назвал это событие "неуместным". Тогда он пообещал обеспечить, чтобы резиденция больше не использовалась неправильно.

Отмечается, что Шотаро не первое критикуют за злоупотребление служебным положением. В январе 2023, во время сопровождения своего отца, его осудили за использование автомобилей посольства для частных экскурсий по Британии и Парижу.

Фумио Кисида отреагировал на недовольство общественности и объяснил, что сделал выговор своему сыну. Однако людей это не успокоило, и политика обвинили в кумовстве.

После саммита G7 у премьер-министра Японии поднялась поддержка правительства Кисиды до 52%. Но после скандального события с сыном был создан еще один опрос общественного мнения и отметка упала до 47%.

Напомним, что Япония провела официальную церемонию передачи Украине около 100 единиц военной техники. Страна стремится предоставить оборудование более широкому военному назначению, чем предыдущие поставки касок и защитных костюмов.

Правительства Украины и Японии обсуждают проведение еще одного раунда международной конференции по восстановлению украинской территории.

Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкции японского правительства подверглись военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.

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