Прем'єр Японії звільнив сина через приватну вечірку в резиденції

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда звільнив свого старшого сина з посади секретаря виконавчої політики. Він влаштував вечірку в офіційній резиденції. Ця подія викликала громадське обурення.

Про це інформує The Guardians.

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Вечірка в резиденції Японії

В мережі з'явились кадри вже колишнього секретаря виконавчої політики Шотаро та близько 10 його родичів. Вони позують для фото на червоних килимових сходах резиденції, імітуючи групові знімки новопризначених політиків. Син чиновника був по центру — це місце зарезервоване для прем’єр-міністра.

"Як секретар з політичних справ прем’єр-міністра, це державна посада, його дії були невідповідними, і я вирішив замінити його, щоб він узяв на себе відповідальність. Звичайно, відповідальність за призначення лежить на мені. В четвер його замінить мій давній особистий помічник Такайоші Ямамото", — сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Незадоволення громадськості

Раніше вже була одна така ситуація і головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно назвав цю подію "недоречною". Тоді він пообіцяв забезпечити, щоб резиденція більше не використовувалася неналежним чином.

Зазначається, що Шотаро не перше критикують за зловживання службовим становищем. У січні 2023 року, під час супроводжування свого батька, його осудили за використання автомобілів посольства для приватних екскурсій Британією та Парижем.

Фуміо Кісіда відреагував на невдоволення громадськості і пояснив, що зробив догану своєму синові. Однак людей це не заспокоїло і політика звинуватили в кумівстві.

Після саміту G7 у прем'єр-міністра Японії піднялась підтримка уряду Кісіди до 52%. Але після скандальної події з сином було створене ще одне опитування громадської думки і позначка впала до 47%.

Нагадаємо, що Японія провела офіційну церемонію передачі Україні близько 100 одиниць військової техніки. Країна має на меті надати обладнання більш широкого військового призначення, ніж попередні поставки касок та захисних костюмів.

Уряди України та Японії обговорюють проведення ще одного раунду міжнародної конференції з відновлення української території.

Японія запровадила санкції проти 17 громадян РФ і семи українських колаборантів. Також під санкції японського уряду підпали військові підприємства та науково-дослідні установи.