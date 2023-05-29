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Японці погрожують збити супутник КНДР під час запуску

29 травня 2023 07:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Японці погрожують збити супутник КНДР під час запуску
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: Reuters/Shuji Kajiyama/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Японська армія готується збити північнокорейську ракету нібито із супутником. Це станеться у тому разі, якщо ракета залетить у повітряний простір Японії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Міністерство оборони Японії заявило, що проти будь-якого запуску з території Північної Кореї, якщо траєкторія польоту ракети буде зачіпати японський повітряний простір, буде вжито відповідних заходів.

Японська армія готується використати Patriot PAC-3 для знищення північнокорейської ракети, яка нібито має запустити у космос розвідувальний супутник.

Заяви політиків

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наголосив: "Ми настійно закликаємо Північну Корею утриматися від запуску".

Будь-який запуск, зазначив голова японського уряду у заяві журналістам, є серйозним порушенням резолюції Ради безпеки ООН.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно зазначив, що існує імовірність прольоту ракети, запущеної з території КНДР, над Японією. 

Мацуно додав, що будь-який запуск ракети комуністичним режимом Північної Кореї впливає на безпеку японських громадян.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що 2023 року в КНДР можуть створити першу ядерну боєголовку.

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