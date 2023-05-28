Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow В Японії хочуть провести міжнародну конференцію з відновлення України arrow

В Японії хочуть провести міжнародну конференцію з відновлення України

28 травня 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Японії хочуть провести міжнародну конференцію з відновлення України
Посол України в Японії Сергій Корсунський. Фото: Galinfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уряди України та Японії обговорюють проведення ще одного раунду міжнародної конференції з відновлення української території. 

Про це розповів посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв'ю NHK.

Читайте також:

Конференція з відновлення України

Корсунський повідомив, що уряди обговорюють проведення другої конференції в Японії після тієї, яка відбудеться у Лондоні вже у червні. 

Посол зазначив, що жодна країна у світі не має кращого та ґрунтовнішого досвіду реконструкції, ніж Японія. За його словами, вона змогла переробити і перезапустити економіку після різних руйнувань.

Корсунський також прокоментував візит Президента України Володимира Зеленського до Японії для участі в саміті країн G7. Він сказав, що це було непросте завдання, однак глава держави не міг змарнувати таку нагоду.

Нагадаємо, Японія запровадила санкції проти 17 громадян РФ і семи українських колаборантів. Також під санкції японського уряду підпали військові підприємства та науково-дослідні установи.

Також ми писали, що Японія провела офіційну церемонію передачі Україні близько 100 одиниць військової техніки. Країна має на меті надати обладнання більш широкого військового призначення, ніж попередні поставки касок та захисних костюмів.

Додамо, рішення про запрошення Президента України Володимира Зеленського на саміт G7 до Японії могло виникнути раптово. Взяти участь у ньому українському лідеру могли запропонувати під час його нещодавньої робочої поїздки провідними країнами Заходу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB