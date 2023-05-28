В Японії хочуть провести міжнародну конференцію з відновлення України

Посол України в Японії Сергій Корсунський. Фото: Galinfo

Уряди України та Японії обговорюють проведення ще одного раунду міжнародної конференції з відновлення української території.

Про це розповів посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв'ю NHK.

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Корсунський повідомив, що уряди обговорюють проведення другої конференції в Японії після тієї, яка відбудеться у Лондоні вже у червні.

Посол зазначив, що жодна країна у світі не має кращого та ґрунтовнішого досвіду реконструкції, ніж Японія. За його словами, вона змогла переробити і перезапустити економіку після різних руйнувань.

Корсунський також прокоментував візит Президента України Володимира Зеленського до Японії для участі в саміті країн G7. Він сказав, що це було непросте завдання, однак глава держави не міг змарнувати таку нагоду.

Нагадаємо, Японія запровадила санкції проти 17 громадян РФ і семи українських колаборантів. Також під санкції японського уряду підпали військові підприємства та науково-дослідні установи.

Також ми писали, що Японія провела офіційну церемонію передачі Україні близько 100 одиниць військової техніки. Країна має на меті надати обладнання більш широкого військового призначення, ніж попередні поставки касок та захисних костюмів.

Додамо, рішення про запрошення Президента України Володимира Зеленського на саміт G7 до Японії могло виникнути раптово. Взяти участь у ньому українському лідеру могли запропонувати під час його нещодавньої робочої поїздки провідними країнами Заходу.