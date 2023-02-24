"Уважайте наше право жить на нашей земле": Зеленский о переговорах с рф

Президент исключил возможность компромиссов после всех военных преступлений россии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает о переговорах с россией, а также при каком условии он может сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 24 февраля.

Президент исключил возможность компромиссов после всех военных преступлений россии.

"Давайте с самого начала, с того, что вы нарушили. Первый пункт — уважайте наше право жить на нашей земле, выйдите из нашей земли, прекратите нас бомбить и прекратите убивать гражданское население, убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду. Прекратите бомбить города, села, убивать собак, кошек, курить леса. Все это вы прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатично ставить точку", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет победить российскую агрессию, если партнеры сдержат свои обещания. Каждый украинец должен оставаться "крепким кулаком" внутри государства.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, которые произошли с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.