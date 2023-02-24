"Поважайте наше право жити на нашій землі": Зеленський про переговори з рф

Президент виключив можливість компромісів після всіх воєнних злочинів росії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про переговори з росією, а також за якої умови він може сісти за стіл перемовин.

Про це він сказав під час пресконференції 24 лютого.

Президент виключив можливість компромісів після всіх воєнних злочинів росії.

"Давайте із самого початку, з того, що ви порушили. Перший пункт — поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть із нашої землі, припиніть нас бомбити і припиніть вбивати цивільне населення, вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду. Припиніть бомбити міста, села, вбивати собак, котів, палити ліси. Все це ви припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми дипломатично ставитимемо крапку", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.