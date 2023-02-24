"Поважайте наше право жити на нашій землі": Зеленський про переговори з рф
Президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про переговори з росією, а також за якої умови він може сісти за стіл перемовин.
Про це він сказав під час пресконференції 24 лютого.
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Президент виключив можливість компромісів після всіх воєнних злочинів росії.
"Давайте із самого початку, з того, що ви порушили. Перший пункт — поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть із нашої землі, припиніть нас бомбити і припиніть вбивати цивільне населення, вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду. Припиніть бомбити міста, села, вбивати собак, котів, палити ліси. Все це ви припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми дипломатично ставитимемо крапку", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.
Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.