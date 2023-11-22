Нужно думать, как ее завершить — Путин цинично высказался о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин выступил на саммите G20. Он заявил, что война в Украине — это трагедия. Президент государства-террориста решил "призвать" думать над тем, как ее завершить.

Видео с выступления Владимира Путина распространилось в соцсетях.

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Выступление российского диктатора на саммите G20

Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной.

"Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту войну", — сказал диктатор РФ.

Он также заявил, что понимает потрясения в мире от гибели людей в Украине, однако его потрясают и другие конфликты. Речь идет о боевых действиях в Газе.

Реакция Украины

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на выступление российского диктатора Владимира Путина.

"Уничтожением гражданского населения в Украине с 2014 года занимается исключительно Россия. Делает это намеренно, прекрасно понимая результат своих геноцидных действий. А с февраля 2022-го истребление гражданского населения приобрело системный, масштабный, тотально разрушительный характер, что предусматривает авиационные бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы всей территории Украины. Это первое", — подчеркнул он.

По его словам, второе — это то, что России нечем думать и нечего думать о том, как "прекратить трагедию в Украине". Подоляк отметил, что убийцы, которые хладнокровно совершают умышленное преступление, внутри него не думают, как остановить преступление.

"Единственное же действенное решение, осознание которого все еще неподвластно разуму Путина, — немедленно вывести оккупационные российские войска с суверенной территории другого государства. После — за стол, чтобы обсудить выплаты, компенсации и другие юридические последствия войны", — добавил Подоляк.

Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 22 ноября, премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет виртуальную встречу лидеров стран G20. Президент Китая Си Цзиньпин и лидер США Джо Байден отказались участвовать в онлайн-мероприятии, на котором выступит российский диктатор Владимир Путин.

Также мы писали, что исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта для анализа лицевых черт, манеры ходьбы и языка Владимира Путина, предполагает, что вместо него выступали несколько двойников. Это заявление последовало после возражения от его пресс-секретаря, в ответ на утверждение о смерти Путина от сердечного приступа.