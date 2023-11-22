Потрібно думати, як її завершити — Путін цинічно висловився про війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: скриншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін виступив на саміті G20. Він заявив, що війна в Україні — це трагедія. Президент держави-терористки вирішив "закликати" думати над тим, як її завершити.

Відео з виступу Володимира Путіна поширилося у соцмережах.

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Виступ російського диктатора на саміті G20

Путін вкотре наголосив, що Росія не відмовляється від перемовин з Україною.

"Військові дії — це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом. Безумовно, ми повинні думати про те, як припинити цю війну", — сказав диктатор РФ.

Він також заявив, що розуміє потрясіння у світі від загибелі людей в Україні, однак його приголомшують також інші конфлікти. Йдеться про бойові дії в Газі.

Реакція України

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на виступ російського диктатора Володимира Путіна.

"Винищенням цивільного населення в Україні з 2014 року займається виключно Росія. Робить це навмисно, чудово розуміючи результат своїх геноцидних дій. А з лютого 2022-го винищення цивільного населення набуло системного, масштабного, тотально руйнівного характеру, що передбачає авіаційні бомбардування, ракетні й артилерійські обстріли всієї території України. Це перше", — наголосив він.

За його словами, друге це те, що Росії немає чим думати й немає що думати про те, як "припинити трагедію в Україні". Подоляк зазначив, що убивці, які холоднокровно вчиняють умисний злочин, усередині нього не думають, як зупинити злочин.

"Єдине ж дієве рішення, усвідомлення якого все ще непідвладне розуму Путіна, — негайно вивести окупаційні російські війська із суверенної території іншої держави. Після — за стіл, щоб обговорити виплати, компенсації та інші юридичні наслідки війни", — додав Подоляк.

Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, cьогодні, 22 листопада, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді проведе віртуальну зустріч лідерів країн G20. Президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер США Джо Байден відмовилися брати участь в онлайн-заході, на якому виступить російський диктатор Володимир Путін.

Також ми писали, що дослідження, проведене з використанням штучного інтелекту для аналізу лицьових рис, манери ходьби та мови Володимира Путіна, передбачає, що замість нього виступали декілька двійників. Ця заява надійшла після заперечення від його прессекретаря, у відповідь на твердження про смерть Путіна від серцевого нападу.