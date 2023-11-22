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Байден і Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальному саміті G20 з Путіним

22 листопада 2023 14:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден і Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальному саміті G20 з Путіним
Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 22 листопада, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді проведе віртуальну зустріч лідерів країн G20. Президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер США Джо Байден відмовилися брати зустріч в онлайн-заході, на якому виступить російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зустріч лідерів країн G20

Замість Сі Цзіньпіна участь у відеосаміті візьме прем'єр держради Китаю Лі Цян. 

"Сьогоднішня зустріч відбувається в той момент, коли Моді завершує головування Індії у групі G-20 найбільших економік світу. Лідер Індії використав однорічний термін, який закінчується цього місяця, щоб продемонструвати зростаючий глобальний вплив південноазіатської країни напередодні національних виборів 2024 року, на яких Моді балотуватиметься на третій термін прем’єр-міністра", — йдеться у матеріалі.

За словами очільника МЗС Індії Віней Кватри, переважна більшість лідерів G-20 візьме участь в онлайн-зустрічі. Президент США Джо Байден пропустить саміт. Кремль підтвердив, що перед зібранням світових лідерів виступить російський диктатор Володимир Путін.

Індія хоче переглянути прогрес, який був досягнутий за рік головування. Країна визнала основним питання порядку денного підтримку країн з економіками, що розвиваються.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін візьме участь у віртуальному саміті G20. Це буде перший захід, де візьмуть участь як Путін, так і лідери Заходу.

Також ми писали, що після візиту до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з Джо Байденом лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна не буде вести холодну або гарячу війну з будь-якою нацією. Він наголосив, що Китай готовий бути партнером та другом Штатів.

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