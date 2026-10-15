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Главная Политика Посылки с AliExpress и Temu подорожают: Рада отменила льготу по НДС

Посылки с AliExpress и Temu подорожают: Рада отменила льготу по НДС

Ua ru
15 октября 2026 11:16
НДС на посылки с AliExpress и Temu: Рада меняет правила налогообложения
Депутаты Верховной Рады в сессионном зале. Фото: пресс-служба Рады

В Украине изменят правила налогообложения товаров, которые граждане заказывают на зарубежных маркетплейсах с доставкой по почте. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость для таких покупок стоимостью до 150 евро. Новые правила должны вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Рада меняет правила налогообложения посылок из-за рубежа

Законодательные изменения касаются дистанционной продажи товаров, поступающих в Украину в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Законопроект предусматривает введение НДС по ставке 20% на товары, которые физические лица приобретают через иностранные электронные платформы, если их фактурная стоимость не превышает 150 евро. Налог будет начисляться на стоимость приобретенных товаров.

Ответственность за начисление и уплату НДС будет возлагаться на предприятия, владеющие электронными платформами, через которые осуществляется продажа. Если иностранная платформа не имеет соответствующего представительства в Украине, она сможет назначить посредника, который будет выполнять необходимые налоговые обязательства.

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В то же время законопроект сохраняет освобождение от НДС для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро. Речь идет о посылках, которые одно физическое лицо бесплатно отправляет другому для личного или семейного использования, если характер и регулярность отправлений не свидетельствуют о коммерческой цели.

Отдельные исключения предусмотрены для товаров, предназначенных для нужд безопасности и обороны, а также для определенных категорий товаров, которые ввозятся без налогообложения в соответствии с законодательством.

Ожидается, что новые положения вступят в силу с 1 июля 2027 года. Изменения должны приблизить украинское законодательство к правилам налогообложения электронной торговли, применяемым в Европейском Союзе.

Поступления от НДС с дистанционной продажи товаров через международные почтовые и экспресс-отправления планируется направлять в специальный фонд государственного бюджета для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.

Как писали Новини.LIVE, 14 октября Верховная Рада приняла закон об обновлении системы оценки имущества, который предусматривает внедрение европейских и международных стандартов, а также цифровизацию процедур. Документ также изменяет правила подготовки и контроля оценщиков, предусматривает механизмы досудебного урегулирования споров и открывает украинский рынок для иностранных специалистов. Ожидается, что новые правила сделают оценку имущества более прозрачной и понятной для граждан и бизнеса.

Кроме того, недавно народный депутат София Федина заявила, что Верховная Рада может вынести на голосование вопрос о проведении заседаний в укрытии уже в ближайшее время. Она утверждает, что там отсутствуют надлежащие условия для прозрачного голосования и размещения всех парламентариев, а также поставила под сомнение легитимность голосований за пределами сессионного зала. Вместо этого Федина предлагает вернуться к формату начала 2022 года, когда депутаты заранее согласовывали решения, голосовали в сессионном зале, а затем продолжали работу в комитетах и рабочих группах.

Верховная Рада льготы народные депутаты посылки парламент НДС
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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