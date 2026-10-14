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Главная Политика Федина: Завтра Рада может проголосовать за новый формат заседаний

Федина: Завтра Рада может проголосовать за новый формат заседаний

Ua ru
14 октября 2026 10:36
Эксклюзив
Рада может перенести заседание в укрытие: голосование может состояться 15 октября
Депутат Верховной Рады София Федина. Фото: пресс-служба Верховной Рады

Вопрос о проведении заседаний Верховной Рады в убежище может быть вынесен на голосование уже 14 или 15 октября. Народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина заявила, что в укрытии нет надлежащих условий для прозрачного голосования и размещения всех парламентариев. Также она выразила сомнения относительно легитимности голосований вне сессионного зала.

Об этом Федина сообщила в эфире программы Ранок.LIVE.

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Парламент может перенести заседание в убежище

Народный депутат заявила, что в убежище нет условий для прозрачного голосования и надлежащего размещения всех парламентариев. Также она поставила под сомнение легитимность голосований вне сессионного зала.

"Сегодня или завтра могут даже попытаться вынести этот вопрос (работу в укрытии — ред.) на голосование Верховной Рады. И будет оказываться давление на народных депутатов, чтобы они проголосовали. Прежде всего, подчеркну, в укрытии нет условий для прозрачного голосования, которое было бы полностью защищено от внешнего вмешательства", — подчеркнула она.

Депутат выступила за возвращение к формату работы, который применялся в начале 2022 года. По её словам, тогда парламентарии заранее согласовывали решения, после чего собирались в сессионном зале примерно на полчаса для голосований, а затем продолжали работать в комитетах и рабочих группах.

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"Мы настаиваем на том, чтобы в этих сложных условиях, которые у нас сейчас сложились, мы вернулись к системе работы начала 2022 года. Когда все решения выработывались консенсусом заранее, а затем мы заходили в сессионный зал, например, на полчаса. За полчаса — 30 голосований, и мы шли дальше работать в комитетах, в рабочих группах и так далее. Мне кажется, что это абсолютно нормальный компромисс", — сказала она.

Федина также рассказала, что в понедельник, 12 октября, из-за длительной воздушной тревоги не состоялся час вопросов к правительству. По её словам, парламентарии предлагали провести его в укрытии, поскольку для этого не требовалось проводить голосование, однако получили отказ.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают изменить порядок работы парламента во время воздушных тревог. Согласно проекту постановления, у депутатов будет до 10 минут, чтобы перейти в укрытие, где они смогут продолжить пленарное заседание, регистрацию и голосование через электронную систему. Документ также предусматривает личное голосование народных депутатов и отмену нормы об обязательном прерывании заседания во время тревоги.

Народный депутат Александр Федиенко пояснил, что новая система голосования с телефона не будет означать полноценной удаленной работы Верховной Рады. Парламентарии смогут голосовать с помощью собственных телефонов, но только находясь в определенном укрытии парламента. По словам Федиенко, к самой системе у него нет претензий с точки зрения информационной безопасности, однако уязвимым элементом остается человеческий фактор.

Верховная Рада Европейская Солидарность София Федина голосование укрытия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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