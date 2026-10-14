Рада ухвалила закон про оцінку майна: що зміниться в Україні

Депутати в сесійній залі. Фото: пресслужба Ради

У середу, 14 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оцінку майна, який передбачає зміну правил оціночної діяльності в Україні. Документ запроваджує єдині підходи до визначення вартості активів відповідно до європейських і міжнародних стандартів, а також передбачає цифровізацію процедур і посилення контролю за оцінювачами. Нові правила мають зробити оцінювання прозорішим, скоротити бюрократію та створити умови для роботи українських фахівців на міжнародних ринках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Оцінка майна за новими правилами: що зміниться для українців

Одним із нововведень є впровадження міжнародних стандартів оцінки, які мають забезпечити єдині підходи до визначення вартості майна. Це також має зробити результати оцінювання зрозумілішими для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Документ передбачає створення єдиної професійної організації оцінювачів, яка займатиметься навчанням фахівців, контролем якості їхньої роботи та захистом професійних інтересів.

Також пропонується об'єднати підходи до оцінки землі та розташованих на ній будівель. Фахівці, які мають кваліфікацію для оцінювання земельних ділянок, зможуть працювати й у сфері оцінки нерухомості за передбаченими законом правилами.

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Законопроєкт передбачає оновлення системи кваліфікації та навчання оцінювачів. Зокрема, кваліфікаційні свідоцтва пропонують зробити безстроковими, а підтверджувати кваліфікацію фахівцям потрібно буде раз на три роки — через навчання або складання іспиту.

Крім того, документ встановлює механізми дисциплінарної відповідальності оцінювачів і досудового врегулювання спорів. Для оскарження рішень дисциплінарної комісії передбачено створення апеляційного комітету.

Окремі зміни стосуються судових експертиз: пропонується запровадити єдині правила оцінювання майна для цієї сфери. Це має уніфікувати підходи до визначення вартості активів під час судових розглядів.

Передбачається можливість для банків самостійно оцінювати майно для внутрішніх потреб. Це має розширити інструменти фінансових установ під час роботи з активами.

Також документ відкриває український ринок для іноземних оцінювачів і створює умови для виходу українських фахівців на міжнародні ринки. Очікується, що це сприятиме конкуренції та наближенню професійних стандартів в Україні до міжнародних.

Для громадян зміни мають означати зрозуміліші процедури оцінки майна та менше можливостей для зловживань.

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