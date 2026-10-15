ПДВ на посилки з AliExpress і Temu: Рада змінює правила оподаткування

Нардепи в сесійній залі. Фото: пресслужба Ради

В Україні змінять правила оподаткування товарів, які громадяни замовляють на іноземних маркетплейсах із доставкою поштою. Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає запровадження податку на додану вартість для таких покупок вартістю до 150 євро. Нові правила мають запрацювати з 1 липня 2027 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Рада змінює правила оподаткування посилок з-за кордону

Законодавчі зміни стосуються дистанційного продажу товарів, які надходять в Україну в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Законопроєкт передбачає запровадження ПДВ за ставкою 20% на товари, які фізичні особи купують через іноземні електронні платформи, якщо їхня фактурна вартість не перевищує 150 євро. Податок нараховуватимуть на вартість придбаних товарів.

Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ покладатимуть на підприємства електронних інтерфейсів, через які відбувається продаж. Якщо іноземна платформа не має відповідного представництва в Україні, вона зможе визначити посередника, який виконуватиме необхідні податкові обов’язки.

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Водночас законопроєкт зберігає звільнення від ПДВ для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро. Йдеться про посилки, які одна фізична особа безоплатно надсилає іншій для особистого або сімейного використання, якщо характер і регулярність відправлень не свідчать про комерційну мету.

Окремі винятки передбачені для товарів, призначених для потреб безпеки й оборони, а також для визначених категорій товарів, які ввозять без оподаткування відповідно до законодавства.

Очікується, що нові положення почнуть діяти з 1 липня 2027 року. Зміни мають наблизити українське законодавство до правил оподаткування електронної торгівлі, які застосовують у Європейському Союзі.

Надходження від ПДВ із дистанційного продажу товарів через міжнародні поштові та експрес-відправлення планують спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення потреб Збройних сил України.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 14 жовтня ухвалила закон про оновлення системи оцінки майна, який передбачає запровадження європейських і міжнародних стандартів та цифровізацію процедур. Документ також змінює правила підготовки й контролю оцінювачів, передбачає механізми досудового врегулювання спорів і відкриває український ринок для іноземних фахівців. Очікується, що нові правила зроблять оцінювання майна прозорішим і зрозумілішим для громадян та бізнесу.

Також нещодавно народна депутатка Софія Федина заявила, що Верховна Рада може винести на голосування питання про проведення засідань в укритті вже найближчим часом. Вона стверджує, що там немає належних умов для прозорого голосування та розміщення всіх парламентарів, а також поставила під сумнів легітимність голосувань поза сесійною залою. Натомість Федина пропонує повернутися до формату початку 2022 року, коли депутати заздалегідь узгоджували рішення, голосували в сесійній залі, а потім продовжували роботу в комітетах і робочих групах.