Рада приняла закон об оценке имущества: что изменится в Украине

Депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба Рады

В среду, 14 октября, Верховная Рада приняла законопроект об оценке имущества, который предусматривает изменение правил оценочной деятельности в Украине. Документ вводит единые подходы к определению стоимости активов в соответствии с европейскими и международными стандартами, а также предусматривает цифровизацию процедур и усиление контроля за оценщиками. Новые правила должны сделать оценку более прозрачной, сократить бюрократию и создать условия для работы украинских специалистов на международных рынках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Оценка имущества по новым правилам: что изменится для украинцев

Одним из нововведений является внедрение международных стандартов оценки, которые должны обеспечить единые подходы к определению стоимости имущества. Это также должно сделать результаты оценки более понятными для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Документ предусматривает создание единой профессиональной организации оценщиков, которая будет заниматься обучением специалистов, контролем качества их работы и защитой профессиональных интересов.

Также предлагается унифицировать подходы к оценке земли и расположенных на ней зданий. Специалисты, имеющие квалификацию для оценки земельных участков, смогут работать и в сфере оценки недвижимости в соответствии с предусмотренными законом правилами.

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Законопроект предусматривает обновление системы квалификации и обучения оценщиков. В частности, предлагается сделать квалификационные свидетельства бессрочными, а подтверждать квалификацию специалистам нужно будет раз в три года — путем прохождения обучения или сдачи экзамена.

Кроме того, документ устанавливает механизмы дисциплинарной ответственности оценщиков и досудебного урегулирования споров. Для обжалования решений дисциплинарной комиссии предусмотрено создание апелляционного комитета.

Отдельные изменения касаются судебных экспертиз: предлагается ввести единые правила оценки имущества для этой сферы. Это должно унифицировать подходы к определению стоимости активов в ходе судебных разбирательств.

Предусматривается возможность для банков самостоятельно оценивать имущество для внутренних нужд. Это должно расширить инструментарий финансовых учреждений при работе с активами.

Также документ открывает украинский рынок для иностранных оценщиков и создает условия для выхода украинских специалистов на международные рынки. Ожидается, что это будет способствовать конкуренции и сближению профессиональных стандартов в Украине с международными.

Для граждан эти изменения должны означать более понятные процедуры оценки имущества и меньше возможностей для злоупотреблений.

Как писали Новини.LIVE, народного депутата Алексея Гончаренко сегодня официально исключили из фракции "Европейская солидарность". Решение было принято из-за идеологических разногласий и его публичных заявлений о завершении войны и будущей системе безопасности Украины. Во фракции подчеркнули, что его позиция расходится с политическими принципами партии.

Также Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада может проголосовать за новый формат заседаний. Народный депутат София Федина сообщила, что соответствующий вопрос могут вынести на голосование уже завтра. Речь идет о возможности изменения формата парламентской работы, в частности о проведении заседаний в условиях воздушной тревоги.