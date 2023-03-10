Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Глава государства поблагодарил его за поддержку с начала полномасштабного вторжения в рф.
Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
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Зеленский отметил, что Норвегия сделала очень многое для наших военных, чтобы они были сильными на поле боя.
"Наш ключевой приоритет неизменен: усиление Вооруженных Сил. Как наращивание поставок оружия, так и ускорение получения уже объявленной помощи", — подчеркнул Президент Украины.
Он поблагодарил правительство, парламент и весь народ Норвегии за помощь Украине.
Напомним, Президент Владимир Зеленский ожидает от июльского Вильнюсского саммита НАТО шагов Альянса навстречу Украине по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Украина хотела бы получить стратегические гарантии безопасности во время войны, даже если страну пока не берут в Альянс.
Также мы писали, что сегодня, 10 марта, в Украине отмечают День Государственного гимна. Сейчас его слова как никогда актуальны, ведь Украина продолжает бороться за собственную свободу.
Добавим, Владимир Зеленский отрицает любую возможную причастность Украины к осенним взрывам на газопроводах "Северного потока". Он считает, что подобная информация может распространяться в целях замедления военной помощи Украине.