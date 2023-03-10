Зеленський відповів на звинувачення у причетності України до підриву "Північних потоків"

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заперечує будь-яку можливу причетність України до осінніх вибухів на газопроводах "Північного потоку". Він вважає, що подібна інформація може поширюватися задля сповільнення військової допомоги Україні.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін пресконференції в Києві.

"Ми не маємо до цього ніякого відношення"

"Що стосується "Північного потоку" — ми не маємо до цього ніякого відношення", — сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, для чого і кому потрібно поширювати інформацію про, нібито, причетність "проукраїнських груп" до інцидентів на "Північних потоках", Президент висловив припущення, що це може робитися для уповільнення допомоги Україні.

Кому вигідно звинувачувати Україну

"Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку російській федерації або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені в тому, щоб не вводились потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес, і ці групи можуть не тільки на території росії", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна зараз бореться з ворогом — росією, однак додав, що ще йде боротьба з "людьми, які крім грошей нічого не бачать", чий бізнес страждає через зниження товарообігу з державою-терористом тощо.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Розслідування диверсії, яке здійснюється за участю компетентних органів Швеції, Німеччини та Данії, триває. У багатьох країнах схильні вважати, що підрив "Північних потоків" ініційований рф. У росії свою причетність до аварії заперечують.

7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема німецьких та в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.

