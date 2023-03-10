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Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії: деталі

10 березня 2023 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський та Бйорн Арілд Грам
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Глава держави подякував йому за підтримку з початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

Зеленський зазначив, що Норвегія зробила дуже багато для наших військових, щоб вони були сильними на полі бою.

"Наш ключовий пріоритет незмінний: посилення Збройних Сил. Як нарощування поставок зброї, так і пришвидшення отримання вже оголошеної допомоги", — наголосив Президент України.

Він подякував уряду, парламенту та всьому народу Норвегії за допомогу Україні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський очікує від липневого Вільнюського саміту НАТО кроків Альянсу назустріч Україні щодо гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки під час війни, навіть якщо поки що країну не беруть до Альянсу.

Також ми писали, що сьогодні, 10 березня, в Україні відзначають День Державного гімну. Зараз його слова як ніколи актуальні, адже Україна продовжує виборювати власну свободу.

Додамо, Володимир Зеленський заперечує будь-яку можливу причетність України до осінніх вибухів на газопроводах "Північного потоку". Він вважає, що подібна інформація може поширюватися задля сповільнення військової допомоги Україні.

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