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Зеленский и Мецола подпишут соглашение о создании Международного центра по преследованию преступлений агрессии рф

4 марта 2023 14:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции United for Justice, проходящей во Львове, объявила о создании Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины и о необходимости привлечения рф к ответственности. Она заявила, что рф должна быть привлечена к ответственности за ужасные преступления, в том числе за пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие и казни без должного судебного разбирательства, а также за нападения на гражданское население и инфраструктуру.

Об этом говорится на сайте Еврокомисии.

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"Россия должна понести ответственность за эти ужасные преступления. Путин должен быть привлечен к ответственности. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь виновных к ответственности. Европейский Союз вместе с нашими партнерами продолжит работать над тем, чтобы россия заплатила за это", — заявила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также заявила о необходимости привлечения к ответственности президента россии владимира путина за совершенные преступления.

На конференции United for Justice также подписывается обновленное соглашение о создании Совместной следственной группы Евроюста с целью содействия созданию Международного центра по преследованию преступлений агрессии (ICPA) в ее структуре. Эта группа была создана при поддержке Евроюста для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных в Украине.

В состав Совместной следственной группы входят Международный уголовный суд, Украина, а также Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Эстония. Эти страны продолжат работу над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности за совершенные преступления.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европейского парламента Робертой Метсолой. К тому же она вместе с Русланом Стефанчуком почтила память павших военных на Лычаковском кладбище.

"Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", — написал Зеленский.

По его словам, Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

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