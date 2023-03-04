Зеленський та Мецола підпишуть угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії рф

Президент України Володимир Зеленський

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на конференції United for Justice, що проходить у Львові, оголосила про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України та необхідність притягнення рф до відповідальності. Вона заявила, що росія має бути притягнута до відповідальності за жахливі злочини, зокрема за тортури, жорстоке поводження, сексуальне насильство та страти без належного судового розгляду, а також за напади на громадянське населення та інфраструктуру.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Заява Урсули фон дер Ляєн

"Росія має понести відповідальність за ці жахливі злочини. Путін має бути притягнутий до відповідальності. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб притягнути винних до відповідальності. Європейський Союз разом із нашими партнерами продовжить працювати над тим, щоб росія заплатила за це", — заявила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також заявила про необхідність притягнення до відповідальності президента росії володимира путіна за скоєні злочини.

На конференції United for Justice також підписується оновлена угода про створення Спільної слідчої групи Євроюсту з метою сприяння створенню Міжнародного центру переслідування злочинів агресії (ICPA) у її структурі. Ця група була створена за підтримки Євроюсту для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

До складу Спільної слідчої групи входять Міжнародний кримінальний суд, Україна, а також Литва, Польща, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія та Естонія. Ці країни продовжать роботу над тим, щоб притягнути винних до відповідальності за скоєні злочини.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою. До того вона разом із Русланом Стефанчуком вшанувала пам'ять полеглих військових на Личаківському цвинтарі.

"Дякую за лідерство у підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", — написав Зеленський.

За його словами, Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Єврокомісії та розпочати переговори щодо вступу до ЄС вже цього року.