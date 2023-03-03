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"Ключове питання — відповідальність рф": Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх зустрічей у Львові

3 березня 2023 21:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Володимир Зеленський
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати свого візиту до Львова. Там глава держави провів низку зустрічей з представниками держав-партнерів України. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні. 

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"Зустрічі, переговори, конференція"

"Сьогодні від ранку  у Львові; дуже насичений день. Зустрічі, переговори, конференція United for Justice, що присвячена відновленню справедливості для України. Зараз Львів, уся Україна зосередили на собі юридичну енергію всієї Європи та інших наших партнерів. На конференцію прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій. Зокрема, тут єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту. А також представники Британії, Сполучених Штатів Америки. У Львові сьогодні генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн. Президент Латвії, віце-прем’єр уряду Нідерландів, міністр закордонних справ Естонії  активні лобісти справедливості, наші особливі гості, і я провів з ними сьогодні окремі переговори", — розповів він. 

Президент наголосив, що на цих зустрічах обговорювалися питання притягнення росії до відповідальності за агресію проти України. 

"Ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції  це відповідальність. Відповідальність росії та її керівництва  саме персональна  за агресію й терор проти нашої держави та людей. А коли буде їхня відповідальність, буде відновлено й справедливість. Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії росії проти України. Для проекту нашої резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права. Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів", — наголосив він. 
Також Зеленський зазначив, що була дуже плідна окрема зустріч із генеральними прокурорами держав-партнерів та міжнародних інституцій. 

"Ми з ними однаково бачимо захист верховенства права", — зазначив президент. 

Також відбулися і переговори з міністрами закордонних справ Нідерландів та Естонії.

"Дуже добре пройшли переговори з президентом Латвії, який сьогодні, до речі, вже втретє відвідав Україну за час повномасштабної війни. Ми підписали й важливу двосторонню декларацію з латвійським колегою. Декларацію, що закріплює справедливість на політичному рівні. Латвія принципово підтримує повноправну інтеграцію України в Євросоюз і НАТО та захищатиме цю позицію на всіх рівнях", — сказав він. 

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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