Зеленский встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой

Владимир Зеленский и Роберта Метсола

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европейского парламента Робертой Метсолой. К тому же она вместе с Русланом Стефанчуком почтила память павших военных на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале и Руслан Стефанчук в Facebook.

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"Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", — написал Зеленский.

По его словам, Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и Роберта Метсола почтили память павших украинских защитников. Они посетили Лычаковское кладбище.

"Подвиг, мужество и преданность каждого и каждой — навсегда в истории нашей страны. Навсегда в наших сердцах. Вечная слава Героям!", — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, Стефанчук пообщался с главой Европарламента. Он поблагодарил ее за личные усилия, лидерство в адвокации и каждую принятую резолюцию в поддержку Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, президент Латвии Эгилс Левитс и его жена Андра Левите почтили память павших героев.

Добавим, Европарламент утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.