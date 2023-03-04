Зеленский встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой
Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европейского парламента Робертой Метсолой. К тому же она вместе с Русланом Стефанчуком почтила память павших военных на Лычаковском кладбище.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале и Руслан Стефанчук в Facebook.
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"Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", — написал Зеленский.
По его словам, Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и Роберта Метсола почтили память павших украинских защитников. Они посетили Лычаковское кладбище.
"Подвиг, мужество и преданность каждого и каждой — навсегда в истории нашей страны. Навсегда в наших сердцах. Вечная слава Героям!", — подчеркнул Стефанчук.
Напомним, Стефанчук пообщался с главой Европарламента. Он поблагодарил ее за личные усилия, лидерство в адвокации и каждую принятую резолюцию в поддержку Украины.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, президент Латвии Эгилс Левитс и его жена Андра Левите почтили память павших героев.
Добавим, Европарламент утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.