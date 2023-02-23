ВРУ поддержала законопроект о запрете распространения информации о заседании парламента во время войны

Верховная рада Украины

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о запрете распространения информации о пленарном заседании во время военного положения. Он был зарегистрирован 9 февраля.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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За законопроект проголосовали 234 депутата.

С 24 февраля 2022 года заседания Верховной Рады Украины проходят в закрытом режиме. В то же время, некоторые народные депутаты сообщают о принятии решений в социальных сетях.

Напомним, нардеп от партии "Слуга народа" Александр Трухин решил сложить мандат. Депутаты поддержали прекращение его полномочий.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о возобновлении декларирования состояния чиновников и депутатов. Законопроект включен в повестку дня девятой сессии ВРУ.

Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала право украинцев на государственные компенсации за поврежденное и разрушенное войной имущество. Речь идет о принятом в целом законопроекте №7198.