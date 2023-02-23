Нардеп Трухін написав заяву про складання мандату
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Трухін вирішив скласти мандат. Він уже написав відповідну заяву.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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"Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні", — написав Железняк.
Нагадаємо, депутат від партії "Слуга народу" Олександр Трухін визнав свою провину щодо спроби підкупу поліцейського у вигляді хабаря. Відтак, він має заплатити 6 млн гривень на підтримку ЗСУ, а також штраф.
Також ми писали, що 22 лютого, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості народного депутата Олександра Трухіна. Він намагався підкупити патрульних поліцейських за втечу з місця ДТП.
Додамо, Скандальний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який у стані алкогольного сп’яніння спровокував ДТП та пропонував хабар поліцейським, володіє понад сотнею ділянок у Полтавській області, елітним авто, рушницею та двома квартирами.