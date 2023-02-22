Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів, — Арахамія
Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів. Законопроєкт включено до порядку денного дев’ятої сесії ВРУ.
Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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"Хочу подякувати Президенту за підтримку мого законопроекту №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій. Напередодні на підтримку законопроекту №8071 виступили посли G72", — написав Арахамія.
За його словами, уже створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити ухвалення.
"Наша країна веде важку війну за своє майбутнє в цивілізованому світі. Тому навіть під час жорстоких боїв і ракетних атак чиновники й депутати мають відповідати принципам чесності та прозорості", — додав Арахамія.
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що політична група Європейського парламенту Renew Europe, з якою фракція підписала спільну декларацію, просуватиме Україну в Євросоюзі та національних парламентах. За його словами, у декларації зафіксовано, що парламентарі з обох сторін підтримують якнайшвидший початок переговорів щодо вступу України до ЄС, проведення необхідної підготовчої роботи та підготовку проміжного звіту Європейської комісії та її звіт восени цього року.