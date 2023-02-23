ВРУ підтримала законопроєкт щодо заборони поширення інформації про засідання парламенту під час війни
Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання під час воєнного стану. Він був зареєстрований 9 лютого.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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Деталі
За законопроєкт проголосували 234 депутати.
З 24 лютого 2022 року засідання Верховної Ради України проходять у закритому режимі. Водночас деякі народні депутати повідомляють про ухвалення рішень у соціальних мережах.
Нагадаємо, нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін вирішив скласти мандат. Депутати підтримали припинення його повноважень
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів. Законопроєкт включено до порядку денного дев’ятої сесії ВРУ.
Додамо, Верховна Рада України (ВРУ) підтримала право українців на державні компенсації за пошкоджене та зруйноване війною майно. Йдеться про законопроєкт №7198, який ухвалили у цілому.