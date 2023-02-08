Зеленский встретился с Макроном и Шольцом в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Кроме того, на встрече будет канцлер Германии Олаф Шольц.
Об этом сообщает BFMTV.
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Подробности
Известно, что Президент Украины уже прибыл в Елисейский дворец на ужин с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом.
После выхода из самолета Президента Зеленского встретил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. После этого глава государства сел в автомобиль и отправился в Елисейский дворец.
Ожидается, что лидеры проведут вместе ужин и переговоры.
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23:35 Во время пресс-конференции в Елисейском дворце украинский президент заявил, что "счастлив быть здесь", чтобы "укрепить нашу континентальное единство".
23:29 Макрон подтвердил решительную поддержку Украины.
"Мы стоим на стороне Украины, твердо с решимостью сопровождать ее к победе", — подчеркнул президент Франции.
По его словам, то, что сейчас происходит в Украине, влияет на будущее Европы.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны. Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков Украине.
Добавим, что завтра Зеленский планирует встретиться с премьером Италии Джорджией Мелони в Брюсселе.