Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова стали нардепами

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У Верховній Раді з’явилися два народні депутати. Вони увійшли до фракції "Слуга народу". Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова склали присяги під час пленарного засідання у вівторок, 18 серпня. Це сталося через добровільне складання мандатів двома депутатами тієї ж політичної сили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Зазначимо, що парламент дострокового припинив повноваження депутатів Дениса Маслова та Віталія Безгіна. Вони були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному окрузі від партії "Слуга народу".

Наступними у списку ЦВК були Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова. Вони включені до виборчого списку "Слуги народу" під № 163 та № 165.

Що відомо про Богдаан Моркляника

Богдан Моркляник має науковий ступінь доктора технічних наук та працює професором у Львівській політехніці, де викладає на кафедрі опору матеріалів і будівельної механіки.

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У його професійній кар’єрі також були керівні посади у сфері освіти, інтелектуальної власності та державного управління. Зокрема, Моркляник був заступником керівника Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, очолював Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Також свого часу він працював радником першого віцепрем’єр-міністра Степана Кубіва.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Моркляник вступив до лав Збройних сил України.

Що відомо про Вікторію Рєзнікову

Вікторія Рєзнікова представляє юридичну та академічну сферу. Вона має науковий ступінь докторки юридичних наук, є адвокаткою та очолює кафедру економічного права й економічного судочинства в Навчально-науковому інституті права КНУ імені Тараса Шевченка.

Крім викладацької та наукової роботи, Рєзнікова бере участь у діяльності Науково-консультативних рад при голові Верховної Ради України та Верховному Суді. У 2025 році вона також отримала статус члена-кореспондента Національної академії правових наук України.

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