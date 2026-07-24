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Главная Политика Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

Ua
Дата публикации 24 июля 2026 12:03
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський читає документ. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Такі обмеження триватимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Далі Верховна Рада може знову схвалити продовження ще на 90 днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картки законопроєктів.

Воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні щонайменше до 31 жовтня

Йдеться про законопроєкти №15401 та №15402, які Верховна Рада ухвалила 14 липня. Їх підтримали 313 та 304 народні депутати відповідно. Документи передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — з 05:30 2 серпня.

Необхідність таких рішень пояснюють тим, що триває збройна агресія Росії проти України, а відтак зберігається потреба в забезпеченні обороноздатності держави та проведенні мобілізаційних заходів.

Загалом воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року, з дня повномасштабного вторгнення Росії. Нинішнє рішення стало вже 20 продовженням дії цих правових режимів від початку повномасштабної війни.

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Владимир Зеленский военное положение мобилизация
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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