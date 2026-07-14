Рада декриміналізувала дорослу порнографію

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У вівторок, 14 липня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дітей. Водночас документ змінює підхід до відповідальності за обіг порнографічних матеріалів серед повнолітніх. Ввезення, зберігання чи виготовлення дорослої порнографії пропонують декриміналізувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Рада має намір посилити покарання за дитячу порнографію

Парламент підтримав зміни до Кримінального кодексу України, якими суттєво посилюється відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, ввезення, збут і розповсюдження матеріалів із дитячою порнографією.

Крім цього, окрему кримінальну відповідальність встановлено за продаж або розповсюдження порнографічної продукції серед малолітніх і неповнолітніх, проведення видовищ сексуального характеру за участю дітей, а також за створення чи утримання місць розпусти та звідництво із залученням неповнолітніх.

Водночас законом декриміналізовано виготовлення, зберігання, перевезення, ввезення та інші дії з порнографічними матеріалами за участю повнолітніх осіб, якщо вони не пов'язані зі збутом чи розповсюдженням серед дітей. Автори документа зазначають, що така модель відповідає практиці більшості європейських держав.

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Необхідність ухвалення закону пояснюють виконанням положень Ланцаротської конвенції Ради Європи, яка зобов'язує держави вживати ефективних заходів для захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства. За задумом авторів, зміни мають зосередити кримінальне переслідування насамперед на злочинах проти дітей, водночас удосконаливши чинне кримінальне законодавство.

Передбачаються такі покарання за злочини проти дітей:

поширення порнографії серед неповнолітніх (від 14 до 18 років) каратиметься штрафом від 85 000 до 170 000 грн або до 5 років позбавлення волі;

поширення серед малолітніх (до 14 років) — ув'язнення на строк до 7 років;

— ув'язнення на строк до 7 років; виготовлення дитячої порнографії за участю малолітніх — ув'язнення на строк від 10 до 15 років;

— ув'язнення на строк від 10 до 15 років; втягнення дітей у проституцію та сутенерство — мінімальний термін покарання підвищується з 8 до 10 років, а максимальний становить до 15 років позбавлення волі;

— мінімальний термін покарання підвищується з 8 до 10 років, а максимальний становить до 15 років позбавлення волі; створення місць розпусти за участю неповнолітніх — максимальний строк ув'язнення збільшується до 12 років.

Правопорушення серед повнолітніх:

примушування до участі у створенні порнографії передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років;

поширення інтимних матеріалів без згоди особи каратиметься штраф у розмірі 2 720 грн або виправними роботами на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку в дохід держави;

повторні порушення або прихована зйомка без згоди каратиметься 5 або 10 роками ув’язнення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада підтримала закон про чергове продовження режиму воєнного стану. Після набрання ним чинності особливий правовий режим залишатиметься в Україні ще протягом наступних 90 діб.

Крім цього, парламент ухвалив рішення про чергове продовження загальної мобілізації. Відповідно до закону її строк подовжено ще на три місяці — з 2 серпня 2026 року.