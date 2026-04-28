Парламент продовжив термін мобілізації в Україні
Дата публикации 28 апреля 2026 13:22
Термінова новина
Верховна Рада вже 19-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 2 серпня 2026 року. Таке рішення підтримали 304 нардепи.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 28 квітня.
"Затвердити указ президента України від 27 квітня 2026 року №343/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", — йдеться в тексті закону.
Таким чином мобілізацію продовжили ще на три місяці — до 2 серпня 2026 року.
