Парламент продовжив термін мобілізації в Україні

Верховна Рада вже 19-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 2 серпня 2026 року. Таке рішення підтримали 304 нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 28 квітня.

Законопроєкт про мобілізацію на сайті Ради. Фото: скриншот

"Затвердити указ президента України від 27 квітня 2026 року №343/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", — йдеться в тексті закону.

Таким чином мобілізацію продовжили ще на три місяці — до 2 серпня 2026 року.

Читайте также:

