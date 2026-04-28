Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів
Верховна Рада вже 19-й раз продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Такі обмеження діятимуть з 4 травня до 2 серпня 2026 року. Відповідне рішення ухвалили 315 нардепів під час засідання парламенту у вівторок, 28 квітня.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
"Затвердити указ президента від 27 квітня 2026 року №342/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану", — йдеться в документі.
Термін дії теперішнього воєнного стану та мобілізації завершується 3 травня.
