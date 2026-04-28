Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів

Депутати в залі парламенту.

Верховна Рада вже 19-й раз продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Такі обмеження діятимуть з 4 травня до 2 серпня 2026 року. Відповідне рішення ухвалили 315 нардепів під час засідання парламенту у вівторок, 28 квітня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Законопроєкт про воєнний стан на сайті Ради.

"Затвердити указ президента від 27 квітня 2026 року №342/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану", — йдеться в документі.

Термін дії теперішнього воєнного стану та мобілізації завершується 3 травня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у парламенті з’явилася нова народна депутатка. До фракції "Слуга народу" увійшла Олена Київець. Парламентарка склала присягу 28 квітня.

Водночас нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль заявив, що складає мандат. Згідно зі списком ЦВК, його може замінити в Раді політолог Микола Давидюк. Поки офіційної інформації про можливе входження Давидюка до Ради немає.