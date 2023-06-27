Посол РФ в КНР заявил о способности двух стран сорвать планы Запада и НАТО

Посол России в КНР Игорь Моргулов. Фото: t.me/rusembchina

Российский посол в КНР Игорь Моргулов заявил, что РФ и Китай способны сорвать "опасные" планы стран Запада и НАТО. По его словам, они пытаются нарушить единство на общеевразийском пространстве.

Об этом Игорь Моргулов сказал на церемонии открытия VIII конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

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"Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват. Он нацелился на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион, стремясь разделить общеевразийское пространство на сеть эксклюзивных клубов и военных блоков. Я убежден, что Россия и Китай в состоянии совместными усилиями сорвать эти опасные планы", — сказал Моргулов.

По его словам, немаловажную актуальность в этом контексте сохраняет уплотнение российско-китайской внешнеполитической координации.

"Россия и Китай действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности", — добавил российский посол.

Конференция "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Фото: t.me/rusembchina

Конференция "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Фото: t.me/rusembchina

Пост посольства РФ в Китае. Фото: скриншот

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