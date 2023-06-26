Китай заявив про підтримку РФ після бунту "вагнерівців"

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан. Фото: Terje Pedersen/NTB/via REUTERS

У Китаї відреагували на спробу бунту "вагнерівців" у Росії. Країна заявила про підтримку Кремля.

Про це йдеться в заявах МЗС Китаю та МЗС Росії.

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У МЗС Китаю заявили, що спроба заколоту ПВК "Вагнер" у РФ — це внутрішня справа країни.

"Як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер з координації дій в нову епоху, Китай підтримує Росію у збереженні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання", — йдеться в заяві МЗС Китаю.

Заява на сайті китайського міністерства з'явилася в день, коли в країну завітав заступник очільника МЗС РФ Андрій Руденко.

У міністерстві закордонних справ Росії також заявили про підтримку Кремля Китаєм.

"Китайська сторона висловила підтримку зусиллям керівництва Російської Федерації щодо стабілізації ситуації в країні у зв'язку з подіями 24 червня і підтвердила зацікавленість у зміцненні згуртованості та подальшому процвітанні Росії", — йдеться в заяві МЗС РФ.

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав бунт проти керівництва Росії, але ввечері того ж дня він його закінчив і розвернув своїх бійців назад. Втім, президент РФ Володимир Путін не прощає такого, і Пригожина можуть вбити в Білорусі, куди його і відправив російський лідер.

Також ми писали, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Зокрема, у Китаї пообіцяли не допомагати зброєю РФ, яка веде війну проти України.