Посол РФ у КНР заявив про здатність двох країн зірвати плани Заходу і НАТО

Посол Росії у КНР Ігор Моргулов. Фото: t.me/rusembchina

Російський посол у КНР Ігор Моргулов заявив, що РФ та Китай здатні зірвати "небезпечні" плани країн Заходу та НАТО. За його словами, вони намагаються порушити єдність на загальноєвразійському просторі.

Про це Ігор Моргулов сказав на церемонії відкриття VIII конференції "Росія і Китай: співпраця в нову епоху".

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"Рухомий Вашингтоном Північноатлантичний альянс намагається надати своїй діяльності глобального охоплення. Він націлився на проникнення в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, прагнучи розділити загальноєвразійський простір на мережу ексклюзивних клубів і військових блоків. Я переконаний, що Росія і Китай у змозі спільними зусиллями зірвати ці небезпечні плани", — сказав Моргулов.

За його словами, важливу актуальність в цьому контексті зберігає ущільнення російсько-китайської зовнішньополітичної координації.

"Росія і Китай діють в інтересах створення рівноправної, відкритої, інклюзивної, не спрямованої проти третіх країн системи безпеки", — додав російський посол.

Конференція "Росія і Китай: співпраця в нову епоху". Фото: t.me/rusembchina

Конференція "Росія і Китай: співпраця в нову епоху". Фото: t.me/rusembchina

Допис посольства РФ у Китаї. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Китаї відреагували на спробу бунту "вагнерівців" у Росії. Країна заявила про підтримку Кремля.

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