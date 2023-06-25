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Блінкен не став заперечувати слова Байдена, який назвав лідера КНР диктатором

25 червня 2023 18:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Блінкен не став заперечувати слова Байдена, який назвав лідера КНР диктатором
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Китай для того, щоб "стабілізувати" відносини між країнами. Після поїздки американський президент Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", але Блінкен не став заперечувати ці слова. 

Про це Блінкен повідомив в ефірі американського телеканалу CNN.

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На питання журналістів про те, чи підтримує Блінкен позицію Байдена, він відповів, що президент "виступає від усіх нас". 

"Коли йдеться про Китай, абсолютно зрозуміло, що ми говоритимемо і робитимемо те, що їм не сподобається, а вони робитимуть і говоритимуть те, що не сподобається нам. Президент каже відкрито, він каже прямо. Я працюю на нього більше 20 років, і він виступає від усіх нас", — сказав Блінкен. 

 

Нагадаємо, що Байден назвав Сі "диктатором" у зв'язку з ситуацією, яка трапилася у лютому цього року. А саме, коли китайська шпигунська куля пролетіла над територією США. Свою заяву американський лідер зробив через добу після візиту до Пекіна високопоставленого дипломата США Ентоні Блінкена, метою якого було відновлення балансу у двосторонніх зв'язках.

Додамо, що президент США Джо Байден вважає, що загроза застосування Володимиром Путіним ядерної зброї є цілком реальною. При цьому Байден також засудив заяву Путіна про розміщення першої тактичної ядерної зброї Росії на території Білорусі, назвавши її "абсолютно безвідповідальною".

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