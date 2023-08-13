"Усиливают давление на РФ": Шольц прокомментировал переговоры в Джидде
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал мирные переговоры в Саудовской Аравии. Он высказался в пользу дипломатических усилий по прекращению войны в Украине.
Об этом сообщает ZDF.
Реакция Шольца на переговоры в Джидде
Канцлер Германии отметил, что мирные переговоры в Саудовской Аравии были только началом.
"Но, тем не менее, это нечто особенное", — заявил Шольц.
По его словам, помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах принимал участие и Китай, который может стать способом установления мира.
"Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они очень конкретно усиливают давление на Россию, заставляя ее осознать, что она выбрала неверный путь и должна вывести войска и сделать возможным мир", — добавил Шольц.
Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги встречи в Саудовской Аравии дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.
Также мы писали, что министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры в Саудовской Аравии помогли консолидировать международный консенсус. В Джидде присутствовало более 40 стран.