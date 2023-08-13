"Усиливают давление на РФ": Шольц прокомментировал переговоры в Джидде

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Karina Hessland-Wissel

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал мирные переговоры в Саудовской Аравии. Он высказался в пользу дипломатических усилий по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает ZDF.

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Канцлер Германии отметил, что мирные переговоры в Саудовской Аравии были только началом.

"Но, тем не менее, это нечто особенное", — заявил Шольц.

По его словам, помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах принимал участие и Китай, который может стать способом установления мира.

"Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они очень конкретно усиливают давление на Россию, заставляя ее осознать, что она выбрала неверный путь и должна вывести войска и сделать возможным мир", — добавил Шольц.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги встречи в Саудовской Аравии дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Также мы писали, что министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры в Саудовской Аравии помогли консолидировать международный консенсус. В Джидде присутствовало более 40 стран.