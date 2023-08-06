Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Єрмак підбив підсумки мирного саміту в Джидді arrow

Єрмак підбив підсумки мирного саміту в Джидді

6 серпня 2023 16:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак підбив підсумки мирного саміту в Джидді
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки зустрічі в Саудівській Аравії дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Читайте також:

Мирний саміт

У Саудівській Аравії було представлено понад 40 держав. За словами Єрмака, це свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.

"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли", — розповів Єрмак.

Він наголосив, що ця зустріч стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. За словами керівника ОП, більшість держав уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули миру.

На саміті сторони погодилися продовжити роботу на різних рівнях для встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Нагадаємо, у суботу, 5 серпня, у Саудівській Аравії стартував дводенний саміт щодо української Формули миру. Впродовж першого дня переговорів країни — учасники досягли згоди щодо двох питань. 

Також ми писали, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв істерично відреагував на мирний саміт у Джидді. За його словами, наразі переговори не потрібні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз