Єрмак підбив підсумки мирного саміту в Джидді

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки зустрічі в Саудівській Аравії дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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У Саудівській Аравії було представлено понад 40 держав. За словами Єрмака, це свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.

"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли", — розповів Єрмак.

Він наголосив, що ця зустріч стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. За словами керівника ОП, більшість держав уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули миру.

На саміті сторони погодилися продовжити роботу на різних рівнях для встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Нагадаємо, у суботу, 5 серпня, у Саудівській Аравії стартував дводенний саміт щодо української Формули миру. Впродовж першого дня переговорів країни — учасники досягли згоди щодо двох питань.

Також ми писали, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв істерично відреагував на мирний саміт у Джидді. За його словами, наразі переговори не потрібні.