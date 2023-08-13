"Посилюють тиск на РФ": Шольц прокоментував переговори в Джидді

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Karina Hessland-Wissel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував мирні переговори в Саудівській Аравії. Він висловився на користь дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє ZDF.

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Канцлер Німеччини зазначив, що мирні переговори в Саудівській Аравії були тільки початком.

"Але, тим не менш, це щось особливе", — заявив Шольц.

За його словами, крім латиноамериканських і африканських країн у переговорах брав участь і Китай, який може стати способом встановлення миру.

"Саме тому нам має сенс продовжувати ці переговори, оскільки вони дуже конкретно посилюють тиск на Росію, змушуючи її усвідомити, що вона обрала невірний шлях і повинна вивести війська і зробити можливим мир", — додав Шольц.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки зустрічі в Саудівській Аравії дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Також ми писали, що міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори в Саудівській Аравії допомогли консолідувати міжнародний консенсус. У Джидді були присутні понад 40 країн.